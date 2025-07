Din 1 iulie, beneficiarii care și-au procurat locuință prin programul „Prima Casă” vor achita mai mult

16:30

Deputații au aprobat conceptul la un pachet de inițiative legislative ce vizează reglementările în mass-media, inclusiv cea online în contextul evoluției actuale a tehnologiilor informaționale. Proiectul a fost susținut în prima lectură de 55 de deputați. Modificările propuse vizează o mai bună aliniere a Codului serviciilor media audiovizuale la Directiva (UE) 2018/1808 (Directiva serviciilor mass-media ... Parlamentul a votat în prima lectură pachetul de legi privind reglementarea mass-media – Comisia de la Veneția a criticat conceptul