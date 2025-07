Cercetătorii INCAAMV, premiați la Iași cu aur și argint pentru patru brevete de invenție în agricultură

10:10

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) marchează un nou succes important, plasând peste 10.000 de persoane în câmpul muncii de la începutul acestui an. Potrivit datelor oficiale, 10.004 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ANOFM, dintre care 3.463 erau șomeri înregistrați.