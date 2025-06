video | Soțul Svetlanei Tihanovskaia, eliberat alături de alți 13 deținuți politici din Belarus

09:40

În ultima jumătate de an, prețul pentru închirierea unei locuințe în Chișinău a scăzut cu 10-15%, în ciuda unei cereri constante. În prezent, un apartament cu o cameră se închiriază, în medie, cu 350 de euro, iar cu două camere – cu aproximativ 450 de euro. Specialiștii estimează că, spre sfârșitul verii, chiriile se vor