Alerta roșie în Golf – Rachete iraniene au lovit ținte americane în Qatar

17:00

Bugetul de stat pentru anul 2025 va fi modificat. Documentul a fost votat în prima lectură de 57 de deputați. Modificările legislative sunt efectuate pentru a finanța unele măsuri de susținere a populației. În jur de 295 000 de elevi din clasele I-IX vor primi un ajutor unic de 1 000 de lei.