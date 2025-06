(VIDEO) Tensiuni la Campionatul European de Kickboxing de la Chișinău: autoritățile invocă riscuri de securitate, Primăria reacționează și cere separarea sportului de politică

14:40

Renato Usatîi a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Suveranității, subliniind că suveranitatea aparține cetățenilor, nu celor aflați la putere. Liderul Partidului Nostru a pledat pentru respectarea zilnică a acestui principiu fundamental și a îndemnat clasa politică să acționeze în interesul național, ghidându-se după voința poporului. „Astăzi se împlinesc 35 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova – actul care a pus bazele statului nostru. A fost un moment de curaj și demnitate, când poporul moldovean a spus clar: vrem să decidem singuri cum trăim și în ce direcție mergem.Dar în toți acești ani, guvernările de la Chișinău au uitat de această suveranitate. S-au închinat când Moscovei, când Bruxellesului, ignorând mereu vocea propriului popor.Eu și Partidul Nostru am susținut mereu vectorul dezvoltării naționale, care are la bază suveranitatea poporului nostru. Această suveranitate nu se cinstește o dată pe an, cu marșuri și discursuri, ci se respectă zi de zi – prin fapte, prin decizii care pun cetățeanul pe primul loc.Toți politicienii, dar mai ales cei care conduc țara, trebuie să se bazeze pe Declarația de Suveranitate. Nu interese străine, nu ordine din afară.Poporul este suveran! Poporul este stăpân! Iar datoria noastră e să-i ascultăm și să-i slujim, nu să-i mințim sau să-l trădăm.Trăiască Republica Moldova suverană!”, se spune în mesajul președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi.Ziua Suveranității Republicii Moldova este marcată anual pe 23 iunie, dată la care, în anul 1990, Parlamentul a adoptat Declarația de Suveranitate – un document istoric ce a consfințit dreptul poporului moldovean de a decide liber asupra destinului său.