Cursul valutar oficial la 17.06.2025

13:10

Avionul WindRunner, cea mai mare aeronavă din lume după lungime și volum, va fi prezentat la Salonul aeronautic de la Paris din 16 iunie, de către compania Radia Corporation, transmite IPN. WindRunner are 108 metri de la nas la coadă și încorporează patru motoare, care permit operațiuni la altitudini de... The post Cel mai mare avion din lume va fi prezentat la Paris Air Show appeared first on ALBASAT.