Cel puțin 26 de moldoveni din Israel au cerut informații despre opțiunile de evacuare

12:00

Volumul consumului de gaz în luna mai a fost cu 8% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit „Moldovagaz”, în luna mai, consumul total a ajuns la 27,6 milioane de metri cubi. Totodată, în contextul temperaturilor ridicate, comparativ cu luna aprilie, consumul a scăzut cu 21,7 milioane... The post Moldovenii au folosit mai mult gaz în mai. Diferență de 8% față de anul trecut appeared first on ALBASAT.