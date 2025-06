video | Momentul în care un vulcan din Indonezia aruncă cenușă la peste 8 kilometri înălțime

17:20

Oamenii legii au descins cu percheziții la OrheiLand, parcul de distracții fondat de Ilan Șor, fugarul condamnat pentru implicare în frauda bancară. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal aflat în curs de investigare, deschis pe baza unor suspiciuni de evaziune fiscală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oamenilor legii, măsurile sunt desfășurate sub … The post Percheziții la OrheiLand, parcul de distracții a lui Șor. Ce zic oamenii legii first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții la OrheiLand, parcul de distracții a lui Șor. Ce zic oamenii legii apare prima dată în ZUGO.