Taxă de stat la contestarea achizițiilor publice

O nouă platformă digitală, eDemocrație, le permite cetățenilor să trimită petiții, să solicite informații publice și să răspundă la sondaje direct de pe telefon sau computer, 100% online, transmite IPN. Platforma a fost lansată în cadrul Moldova Digital Summit 2025, desfășurat săptămâna aceasta, și are ca scop facilitarea unei comunicări...