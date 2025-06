Experți: Conflictul dintre Israel și Iran afectează indirect și Republica Moldova

19:50

Alexandr Gurjov, originar din Mariupol, a fost prizonier în Rusia mai bine de trei ani. Mai exact: 1179 de zile. S-a întors acasă pe 25 mai 2025, scrie presa locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Înainte credeam că nu poți trăi mai mult de trei zile fără alcool și Instagram. Se pare că în captivitate … The post „De 10 ori în trei ani am văzut lumina”. Un tânăr din Mariupol a petrecut 1179 de zile în captivitate rusească first appeared on ZUGO. Articolul „De 10 ori în trei ani am văzut lumina”. Un tânăr din Mariupol a petrecut 1179 de zile în captivitate rusească apare prima dată în ZUGO.