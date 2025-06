Câți moldoveni au cerut detalii despre evacuarea din Israel

18:30

Doi copii au avut nevoie de ajutorul salvatorilor după ce au rămas blocați în două situații diferite în Chișinău. Un băiat de 1 an și 3 luni a rămas blocat într-un automobil, iar câteva ore mai târziu, un copil de 3 ani a rămas blocat într-un apartament. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru … The post Un copil de 1 an – blocat în mașină, iar altul de 3 ani – în apartament. IGSU a intervenit first appeared on ZUGO. Articolul Un copil de 1 an – blocat în mașină, iar altul de 3 ani – în apartament. IGSU a intervenit apare prima dată în ZUGO.