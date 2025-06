Sondaj IRI: PAS continuă să crească. WatchDog: Nu vă luați după sondaje – mulți respondenți pur și simplu mint

19:00

Un contingent al Armatei Naționale participă, în perioada 9-24 iunie 2025, la exercițiul multinațional „Saber Guardian 2025", care are loc la Centrele de Instruire Suraia și Smârdan din România. Militarii moldoveni se antrenează împreună cu colegi din țări partenere, precum România, Italia și Statele Unite ale Americii. Exercițiul în teren are ca scop aplicarea procedurilor […]