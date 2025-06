Horoscop 12 iunie 2025. O zi plină de reușite și oportunități. Zodia care va câștiga bani

11:10

Tiraspolul interzice exportul de resurse energetice din regiune, după ce, săptămâna trecută, liderul separatist Vadim Kransoselski anunța că situația în stânga Nistrului este „șubredă". O decizie în acest sens a fost luată de executivul regional, scrie ZIUA.md. Potrivit dispoziției, interdicția este aplicată pentru cărbune, turbă, cherestelei, lemnului de foc și chiar rumegușului. Anterior, în regiune […]