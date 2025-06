Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, așteptat mâine la Chișinău

10:40

Un caz cutremurător a fost descoperit recent la Hâncești, unde un cățeluș a fost găsit într-o stare de o cruzime greu de imaginat – cu toate cele patru lăbuțe amputate și coada tăiată. Animalul a fost descoperit de un localnic, iar imaginile au stârnit revolta opiniei publice. Printre cei revoltați se numără și cofondatoarea Caritate.md, […]