Centrul Național pentru crize: nouă structură cu puteri speciale, sub Guvern

Procuratura Orhei, oficiul Rezina, anunță condamnarea unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de violență în familie, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. Prin sentința recent pronunțată, Judecătoria Orhei, sediul Rezina, a dispus condamnarea inculpatului la 7 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit […]