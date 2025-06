Recean către senatori francezi: Presiunile din partea Kremlinului vor crește substanțial înainte de alegeri

11:40

Revenire de marcă la Zimbru Chișinău! Clubul din capitală l-a numit pe belarusul Oleg Kubarev în funcția de antrenor principal, la 11 ani de la ultima sa aventură pe banca „galben-verzilor". Decizia vine după despărțirea de tehnicianul turc Hikmet Karaman. Cu Kubarev la cârmă, Zimbru a trăit una dintre cele mai bune perioade din istoria […]