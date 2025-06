Nicanor Ciochină amenință cu plângere la CtEDO dacă vor fi anulate alegerile la Boldurești

10:50

Un senator de dreapta columbian care va candida la funcția de președinte al țării a fost împușcat și rănit „grav", pe 7 iunie, în timpul unui miting de campanie din capitala Bogota, transmite HotNews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Senatorul Miguel Uribe Turbay, în vârstă de 39 de ani, a fost împușcat sâmbătă în timp …