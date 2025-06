Ministerul Agriculturii cere măsuri de distrugere a ambroziei

10:40

Comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a comentat, într-un interviu pentru TV8, ambiția autorităților de la Chișinău de a închide toate capitolele de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 – începutul lui 2028. „Știu că există multă ambiție din partea Guvernului Republicii Moldova, dar și în cadrul Uniunii Europene, pentru […]