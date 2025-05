Metodă simplă de autentificare în serviciile fiscale electronice

15:45

Deputații au votat în lectura a doua un set de măsuri mai aspre pentru prevenirea și combaterea fumatului. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Sănătății, în comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, și conține prevederi referitoare la extinderea listei cu locurile în care este interzis fumatul, cerințe unice pentru etichetarea tuturor produselor de tutun și celor conexe, majorarea amenzilor. Propunerile legislative vizează toate tipurile de produse de tutun și cele conexe – țigarete, țigări electronice, dispozitive pentru încălzirea tutunului activat sau narghilea. Vor fi înăsprite amenzile pentru admiterea fumatului în locuri interzise. Acestea vor fi de până la 15 000 de lei pentru persoanele juridice, cu privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de până la un an. Totodată, persoanele fizice care fumează în locuri interzise vor fi amendate cu până la 2 250 de lei sau vor presta muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore. Amenzi mai dure vor fi aplicate și persoanelor care vor comercializa produse din tutun în locuri interzise sau minorilor. Acestea vor risca amenzi de până la 20 000 de lei. O altă noutate a proiectului ține de faptul că plasarea pe piață a pliculețelor cu nicotină va fi sancționată cu o amendă de până la 4500 de lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice sancțiunea va fi de până la 15 000 de lei, cu privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. Proiectul interzice comercializarea produselor din tutun în unități de comerț ambulant mobile și imobile. De asemenea, este interzisă vânzarea fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze proveniența produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora etc. O altă prevedere se referă la extinderea listei cu locurile în care va fi interzis fumatul. Fumatul va fi interzis în spațiile publice deschise ale sediilor, inclusiv pe terenurile aferente ale instituțiilor medico-sanitare, de învățământ, instituțiilor sociale, culturale, sportive. Se mai interzice fumatul în raza de 10 metri, măsurată radial de la orice punct de pe marginea exterioară a pragurilor, inclusiv a celor aflate la nivelul solului, treptelor, rampelor, balustradelor sau porticurilor destinate accesului publicului larg în clădirile autorităților publice ale statului, instituțiilor sociale, instituțiilor culturale, instituțiilor sportive, indiferent de tipul de proprietate, precum și în clădirile entităților care prestează servicii publice. Fumatul se mai interzice de la ușa deschisă către spațiile publice închise și la locurile de muncă, de la ferestrele deschise, precum și de la locurile sau instalațiile de captare a aerului aferente spațiilor publice închise și locurilor de muncă, pe terenurile de joacă pentru copii, pe terenurile de sport, în parcurile de distracții, în grădinile zoologice, în parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor, pe plaje, în stațiile de transport public și pe terenurile aferente destinate și folosite pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor transportate, precum și în pasajele pietonale subterane. La fel, angajatorii și proprietarii de spații publice vor fi obligați să asigure un mediu fără fum de tutun. Proiectul impune cerințe noi de etichetare și avertismente pentru produsele conexe, cum ar fi țigaretele electronice, flacoanele de reumplere și produsele din plante pentru fumat. Acestea trebuie să conțină avertismente clare privind conținutul de nicotină și riscurile asociate. Avertismentele de sănătate trebuie să acopere 30 % din suprafața ambalajului exterior. De asemenea, se introduc noi interdicții pentru promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și conexe, inclusiv în jocurile video sau programele TV. Potrivit datelor statistice, trei din zece moldoveni de vârstă adultă sunt fumători, iar mai mult de un sfert consumă zilnic produse din tutun. În ultimii ani, crește vertiginos numărul adolescenților fumători. Proiectul are drept scop alinierea legislației naționale la rigorile legislației Uniunii Europene, în concordanță cu prevederile Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, precum și asigurarea protecției cetățenilor de acțiunea nocivă a produselor de tutun. Prezenta lege va intra în vigoare după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.