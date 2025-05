Societatea civilă poate primi granturi în valoare de 10 000 de euro pentru consolidarea rezilienței

15:00

Tinerii artiști din Republica Moldova, Mark Stam și Cristian Porcari, au scris istorie peste Prut, devenind primii cântăreți moldoveni care câștigă marele premiu al emisiunii „Te cunosc de undeva”, difuzată de Antena 1. Cei doi au cucerit publicul și juriul cu transformările spectaculoase și prestațiile pline de energie din sezonul 21 al show-ului, în care vedetele interpretează și imită artiști celebri. Finala le-a adus victoria în fața echipei formate din Bianca Purcărea și Cristina Ciobănașu, grație votului publicului. Mark și Cristian au plecat acasă cu premiul de 15.000 de euro și cu o experiență pe care o descriu drept „de neuitat”. „Suntem într-o stare de șoc, dar fericiți și recunoscători. Am trăit o mulțime de emoții și, chiar dacă ne pare rău că s-a încheiat, plecăm cu amintiri și prietenii valoroase”, a spus Cristian Porcari, imediat după finală. La rândul său, Mark Stam a mărturisit: „Partea cea mai tristă este că s-a terminat. Mi-aș fi dorit să mai tragem odată Ruleta. Totuși, mă bucur enorm că am cunoscut oameni atât de frumoși, de la concurenți la echipa din spate.” Cei doi artiști s-au remarcat de la primele ediții prin autenticitate, umor și o abordare curajoasă a fiecărei provocări — de la peruci și tatuaje false până la momente inedite pe scenă. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cristian a subliniat cât de mult a însemnat această experiență pentru ei: „Nu am câștigat niciodată nimic... Așa a început aventura noastră. Astăzi putem spune că am câștigat inimile oamenilor, prietenia unor colegi extraordinari și, ca bonus, premiul cel mare. Mulțumim juraților și celor de-acasă pentru susținere.” Victoria lui Mark Stam și Cristian Porcari marchează un moment de referință pentru artiștii din Republica Moldova și o recunoaștere binemeritată pentru talentul și perseverența lor. Vezi prestația celor doi mai jos. https://www.facebook.com/share/v/19aEHHkEwY/?mibextid=wwXIfr