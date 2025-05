Decizie controversată a Curții Constituționale din România – CCR scoate familia din declarațiile de avere – Acestea nu vor mai fi publice

10:20

Ion Munteanu a depus, în ședința de astăzi a CSM, jurământul după ce a fost ales în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. „Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin", a declarat Ion Munteanu. „În numele CSM, vă ...