Statul modifică legea în urma incendiului de la Durlești – Reguli mai stricte în zonele de protecție a rețelelor electrice

22:10

Tarifele pentru consumatorii finali nu pot fi revizuite atât timp cât nu sunt suplinite toate stocurile de gaze naturale și nu se știe care vor fi costurile de achiziție a metanului în perioada următoare, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Aceste tarife reprezintă o prognoză pentru un an și sunt ajustate atunci când se atestă ...