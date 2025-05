POLITIK LIVE – Invitat economistul Denis Roșca

11:00

Republica Moldova rămâne fără Procuror General, după ce Ion Munteanu a fost numit judecător la Curtea Supremă de Justiție. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu la 23 mai 2025. Potrivit documentului, „domnul Ion MUNTEANU se numește în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție". Conform decretului, magistratul își ...