Conducerea Sanatoriului „Speranța” din or. Vadul lui Vodă și un intermediar, reținuți de CNA în mai multe cauze de corupție

Cetățeanul georgian Michail Chkhikvishvili, în vârstă de 21 de ani, a fost extrădat ieri din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii, urmând să compară astăzi în fața tribunalului federal din Brooklyn, New York. Tânărul este acuzat de instigare la crime motivate de ură și la acte de violență în masă, într-un dosar cu patru capete de acuzare întocmit în Districtul de Est al statului New York.Chkhikvishvili a fost arestat la Chișinău în luna iulie 2024, iar extrădarea sa survine în urma unei colaborări intense timp de un an între autoritățile moldovene și cele americane. Ambasada SUA în Republica Moldova a transmis mulțumiri Ministerului Justiției, Procuraturii Generale și structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru sprijinul acordat în aducerea în fața justiției a suspectului.„Această realizare istorică nu ar fi fost posibilă fără parteneriatul puternic dintre Republica Moldova și Statele Unite, care contribuie la siguranța ambelor națiuni”, se arată în comunicatul Ambasadei SUA.Potrivit documentelor judiciare, Chkhikvishvili este identificat drept unul dintre liderii grupării extremiste internaționale „Maniac Murder Cult”, o organizație violentă cu motivație rasială. Acesta este acuzat că ar fi recrutat indivizi pentru a comite atacuri sângeroase, inclusiv planificarea unui atentat cu victime multiple în orașul New York.Directorul FBI, Kash Patel, a condamnat ferm faptele de care este acuzat georgianul: „Inculpatul este acuzat de recrutarea altor persoane pentru a ucide evrei, minorități rasiale și de a oferi instrucțiuni pentru alte atacuri letale – inclusiv vizând copii în perioada sărbătorilor prin otrăvirea dulciurilor. Datorită parteneriatului dintre FBI și autoritățile moldovene, acest individ va răspunde în fața legii.”Dacă va fi găsit vinovat, Michail Chkhikvishvili riscă: până la 20 de ani de închisoare pentru instigare la fapte violente, inclusiv infracțiuni motivate de ură și transportul de explozibili cu intenția de a ucide sau răni, 5 ani pentru conspirație la instigare, 20 de ani pentru distribuirea de informații despre fabricarea dispozitivelor explozive și a otravii cu ricin, 5 ani pentru transmiterea de amenințări.Autoritățile americane au subliniat că aducerea acestui caz în fața justiției este un exemplu clar al eficienței cooperării internaționale în combaterea extremismului violent.