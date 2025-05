O nouă avertizare: cod galben de ploi puternice în R. Moldova la începutul săptămânii viitoare

00:30

Primăria municipiului Chișinău a donat un troleibuz vechi, de model ŠKODA 14Tr, orașului Riga, la solicitarea unei companii de transport public. Vehiculul va a fi inclus în colecția Muzeului Transportului Public din capitala letonă. Este vorba despre un troleibuz fabricat în anul 2001, care a fost exploatat în rețeaua de transport public din Chișinău până