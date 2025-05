Trump vrea să reducă statutul diviziei Pentagonului care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina

00:20

Un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în regim închis pentru violarea repetată a unor minori cu vârsta sub 14 ani. Sentința a fost pronunțată la 15 mai de către o judecătorie din centrul țării, luând în considerare gravitatea crimelor, caracterul lor repetat și antecedentele penale ale inculpatului. Procuratura a condus […]