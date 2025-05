„Aici se va finaliza influența Kremlinului”. Reacții după ce Energocom preia furnizările Moldovagaz

00:20

România a autorizat armata să doboare dronele care încalcă spațiul aerian național. Măsura este prevăzută în legile Apărării – privind controlul spațiului aerian și desfășurarea, pe timp de pace, a misiunilor de apărare – promulgate luni, 19 mai, de președintele interimar Ilie Bolojan, scrie Europa Liberă România. Ce prevăd cele două legi: Potrivit sursei citate, […]