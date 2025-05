Rețeaua școlilor model se extinde

21:10

În luna mai, la Nisporeni, sportul devine un prilej de comemorare și educație civică. Inspectoratul de Poliție Nisporeni organizează anual turneul de minifotbal „Tudor Țernă”, dedicat memoriei unui erou local, căzut la datorie în timpul războiului de pe Nistru din 1992. Evenimentul are menirea de a păstra vie amintirea celor... The post Eroii nu se uită: Mâine începe la Nisporeni turneul „Tudor Țernă” appeared first on ALBASAT.