Pensia de întreținere nu poate fi mai mică decât 50% din minimul de existență

10:10

Perioada de arest la domiciliu a guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost prelungită cu 30 de zile. Agenția IPN a analizat impactul absenței acesteia asupra activității Comitetului Executiv și asupra regiunii în ansamblu. Potrivit deputatului Adunării Populare, Alexandr Tarnavschi, lipsa Evgheniei Guțul de la locul de muncă nu are consecințe... The post „Departamentele funcționează”. Cum Găgăuzia nu a resimțit absența Evgheniei Guțul appeared first on ALBASAT.