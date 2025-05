UE va aloca 5,5 miliarde de euro pentru RFE/RL

10:10

Serviciului de Informații și Securitate are un nou director adjunct. Funcția va fi exercitată de Dumitru Florea. Decretul a fost semnat de președinta țării, Maia Sandu. Documentul a fost publicată în Monitorul Oficial, transmite IPN. Dumitru Florea a deținut funcția de șef de direcție generală în cadrul instituției și a...