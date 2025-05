Fostul consilier al lui Viktor Ianukovici, Andrei Portnov, împușcat mortal lângă Madrid

10:10

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri dimineață că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA în România. Într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social, Trump nu a făcut nici o mențiune despre Nicușor Dan sau rezultatul alegerilor prezidențiale din România. De remarcat rapiditatea cu care președintele SUA a făcut anunțul după plecarea de la post a ambasadoarei Kathleen Kavalec (pensionare), neobișnuită pentru precedentele administrații. În mod normal, înlocuirea ambsadorului în România dura luni bune.Trump a spus că misiunea lui Darryl Nirenberg va fi de a întări relația cu România, de a susține parteneriatul militar și de a promova interesele economice și de securitate ale SUA.Darryl Nirenberg este angajatul unei firme de lobby și avocatură din Washington, Steptoe. Anterior, el a lucrat în Senatul SUA pe post de consilier. El nu are o poziție proeminentă în Partidul Republican sau în mișcarea MAGA.Printre clienții săi de lobby din acest an se numără și compania petrolieră ExxonMobil.Steptoe face lobby pentru marca de îmbrăcăminte Coach, pentru Kia Motors, Society of Independent Gasoline Marketers of America, National Association of Convenience Stores și recent a semnat contracte cu Internet Association și HTC America, potrivit The Hill.În timp ce lucra la Patton, cei mai mari clienți ai lui Nirenberg includeau producătorul de dulciuri de M&Ms, Mars Inc., Las Vegas Sands și USINDIA Business Council.El a lucrat pe probleme precum taxa pe dispozitive medicale din cadrul ObamaCare, comerțul cu China și jocurile de noroc pe Internet.Darryl Nirenberg a absolvit Colgate University și George Washington University School of Law.Ca să fie trimis la post, Darryl Nirenberg trebuie să treacă de audierile din Senatul SUA. Nirenberg este căsătorit și are doi copii, potrivit profilului său personal. De asemenea, are și doi câini.