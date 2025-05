Descoperire macabră într-o pădure din sectorul Botanica al capitalei. Un adolescent a fost găsit fără suflare

10:30

Cel mai iubit concurs de pe continent, Eurovision, şi-a ales câştigătorul celei de-a 69 a ediţie. Austria şi-a adjudecat marele premiu grație unui contratenor. "Austria, din partea publicului, aţi primit 178 de puncte. Avem un câştigător! Felicitări, Austria!" Cea de-a 69-a ediţie a concursului Eurovision a fost câştigată seara trecută de contratenorul JJ, reprezentantul Austriei.Balada "Wasted Love" a cucerit inimile telespectatorilor şi a adunat cele mai multe puncte atât din partea celorlalte ţări, cât şi din partea publicului. Piesa, care spune povestea unei iubiri neîmpărtăşite, îmbină influenţe clasice şi techno. Este a treia victorie din istoria Austriei la Eurovision. "Am dat totul. Am dat 150 la sută din tot ce am. Şi sunt atât de bucuros că v-a plăcut. Vă mulţumesc foarte mult!", spune JJ, câştigător Eurovision.De la competiţia din acest an nu au lipsit nici tensiunile. Două persoane au fost împiedicate să intre pe scenă în timpul reprezentaţiei Israelului, care şi-a adjudecat locul doi. Cântareaţa ar fi fost huiduită în timpul prestaţiei. Fanii concursului au speculat că înregistrările ar fi fost editate pentru a acoperi huiduielile publicului.În faţa arenei s-au adunat protestatari pro-palestinieni care au reclamat participarea Israelului la competiţie.Rapperul estonian Tommy Cash a stârnit controverse cu piesa sa ''Espresso Macchiato'', care a luat locul 3. Mulţi italieni s-au simţit ofensaţi din cauza versurilor piesei, despre care spun că ar promova stereotipuri negative despre cultura lor. Unii au cerut chiar descalificarea lui din competiţie.Anul acesta, concursul a fost organizat în oraşul Basel din Elveţia. Pe scena finalei au urcat 26 de ţări. Republica Moldova și România nu a participat pentru al doilea an consecutiv.