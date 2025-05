România a depus oferta pentru cumpărarea Portului Giurgiulești

22:10

Cardinalul Robert Francis Prevost este cel de-al 267-lea suveran pontif, cu numele pontifical Papa Leon al XIV-lea. Acesta are 69 de ani și vine din America de Nord, transmite IPN. Robert Francis Prevost s-a născut la Chicago, SUA, într-o familie cu tată francez și mamă italiană. Acesta este membru al... The post Papa Leon al XIV-lea, noul pontific appeared first on ALBASAT.