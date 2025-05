Legea privind taxa pentru contestații a fost publicată în Monitorul Oficial

21:40

Deasupra Capelei Sixtine din Vatican a ieșit fum alb, fapt care înseamnă că a fost ales un nou papă, transmite IPN. Fumul alb ieșind pe hogeacul de pe Capela Sixtină a fost observat în jurul orei locale 18:00 (ora 19:00 la Chișinău). Acesta este al treilea fum, respectiv al treilea...