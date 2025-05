Permisul moldovenesc, acceptat în curând în Marea Britanie

14:30

S-a încheiat prima etapă de înscriere a copiilor în clasa I-i pe platforma escoala.chisinau.md pentru anul de studii 2025-2026. În total, potrivit lui Andrei Pavaloi, șef-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, în prima etapă au fost expediate 9098 de cereri, ceea ce constituie 94,86%, în contextul în care... The post Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa 1 s-a încheiat în capitală appeared first on ALBASAT.