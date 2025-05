video | Geta Burlacu și Voxmen Acapella, spectacol inedit în cea de-a doua semifinală la „Românii au talent”

13:40

Uniunea Europeană va publica marţi un plan de interzicere a noilor contracte pentru gaze ruseşti până la sfârşitul acestui an şi de eliminare treptată a contractelor existente cu Rusia până la sfârşitul anului 2027, au declarat pentru Reuters trei oficiali europeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Blocul comunitar a stabilit un obiectiv neobligatoriu de a … The post UE va propune interzicerea importurilor de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027 first appeared on ZUGO. Articolul UE va propune interzicerea importurilor de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027 apare prima dată în ZUGO.