Vreme schimbătoare: temperaturi de până la 29°C și ploi în următoarele zile

21:50

În raionul Nisporeni sunt disponibile 149 de locuri vacante în diverse sectoare, oferind multiple oportunități pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. Fie că este vorba de agricultură, construcții, servicii, comerț sau securitate, raionul Nisporeni are oferte pentru toate categoriile de angajați. Iată câteva dintre cele mai căutate posturi... The post Locuri vacante în raionul Nisporeni: 149 oportunități de angajare în diverse domenii appeared first on ALBASAT.