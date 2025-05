IGP raportează riscuri și probleme interne, de la deconectări de curent până la buget auster

11:00

De la 1 mai, pensia minimă garantată pentru persoanele care au muncit cel puțin 40 de ani va constitui 3300 de lei. Măsura anunțată de Guvern răspunde unei promisiuni anunțate anterior de președinta Maia Sandu și are scopul de a susține cetățenii care, deși au contribuit îndelung la bugetul de...