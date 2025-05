Prezența la vot în diasporă la prezidențialele din România, în prima zi – Peste 11000 de moldovenii cu cetățenie română au votat

15:00

Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea privind acordarea suportului financiar unic destinat familiilor cu copii de până la 5 ani, copiilor cu dizabilități și persoanelor adulte cu dizabilități severe. În total, de ajutor vor beneficia peste 230 de mii de persoane. Potrivit proiectului, copiii născuți în perioada 1 aprilie 2020 – 30 aprilie 2025, vor ... Indemnizațiile de Paști, aprobate de Guvern – Când părinții vor primi cei 1500 de lei