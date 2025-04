Crin Antonescu: Garanțiile de securitate pentru Ucraina și Moldova trebuie abordate împreună

13:30

Economia Republicii Moldova va înregistra în acest an o creștere economică de doar 0,6%, cea mai mică între statele emergente din regiune, arată cel mai recent raport „World Economic Outlook" (WEO),publicat de Fondul Monetar Internaţional (FMI). Conform noilor prognoze ale FMI, după o creştere de 0,5% anul trecut (datele Biroului Naţional de Statistică arată o ... Previziuni sumbre pentru economia Moldovei din partea FMI – În acest an, vom avea cea mai mică creştere economică din regiune