33 de organizații de tineret din Moldova vor primi granturi pentru diverse programe

15:00

Uniunea Europeană ia în considerare posibilitatea de a continua procesul de aderare cu Republica Moldova, decuplând-o de Ucraina, întrucât eforturile Ucrainei de a adera la blocul comunitar sunt blocate de Ungaria, a declarat Marta Kos, comisarul european pentru extindere, notează europaliberă.org Kos a spus că „nu poate exclude o decuplare” a celor două țări încă ... Comisarul Marta Kos – UE ia în calcul decuplarea Moldovei de Ucraina în procesul de aderare la blocul comunitar The post Comisarul Marta Kos – UE ia în calcul decuplarea Moldovei de Ucraina în procesul de aderare la blocul comunitar appeared first on Politik.