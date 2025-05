Chișinăul Interbelic, luminile și umbrele unei epoci: istorie, educație, cultură și transformări sociale

11:10

Liderul secesionist al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, care a publicat sub pseudonim o carte cu caracter „patriotic", intitulată „Destinul tanchistului", s–a supus totuși legilor Republicii Moldova. Chiar și sub pseudonim, acesta a fost nevoit să–și înregistreze oficial lucrarea la Camera Națională a Cărții, respectând astfel legea cu privire la activitatea editorială.