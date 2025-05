video | Anastasia Nichita și Valeriu Mircea s-au căsătorit și au aflat sexul bebelușului lor

10:10

Tensiunile dintre India și Pakistan au escaladat în urma unui atac terorist în Kashmir, relatează The Guardian. Rivalele nucleare s-au apropiat de o confruntare militară, după ce Islamabad a închis spațiul aerian pentru aeronavele indiene și a avertizat că orice efort al Delhi de a interfera cu furnizarea de apă, conform unui tratat vechi de …