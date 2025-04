Vila adjunctului lui Hitler, scoasă la vânzare pentru €18 mln

21:50

La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a avut loc pe 23 aprilie o nouă ședință de judecată în dosarul finanțării ilegale a ex-Partidului „ȘOR”, în care sunt învinuite bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și șefa oficiului principal al fostei formațiuni politice, Svetlana Popan. Instanța a audiat doi reprezentanți al unor companii incluse de Serviciul de Informații și […] The post „Nu am bani în plus ca să finanțez partide”. Două persoane au depus mărturie în apărarea Evgheniei Guțul appeared first on NewsMaker.