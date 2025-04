(VIDEO) Revin înghețurile/ S-au pierdut probe în dosarul morții lui Babuțchi/ Trump îl oprește pe Putin

21:30

Ministerul Mediului al Republicii Moldova a avertizat asupra pericolelor arderii anvelopelor. Potrivit instituției, unii oameni încă mai practică această activitate – „un obicei periculos, care nu are nicio legătură cu sărbătorile pascale". Ministerul a atenționat că arderea cauciucurilor este interzisă prin legislația de mediu, iar cei care practică astfel de fapte pot fi amendați și […]