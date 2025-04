Zelenski și Trump au discutat la Roma: „O întâlnire ce are potențialul de a deveni istorică” VIDEO

22:00

Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită o ședință extraordinară și un audit independent al întreprinderilor, după ce primarul Ion Ceban a anunțat demiterile de la Apă-Canal Chișinău și Spații Verzi, inclusiv a unor rude. Într-o postare pe rețelele sociale, PAS l-a acuzat pe Ceban de „inacțiune și iresponsabilitate”. „Anunțul lui Ivan Ceban despre faptul […] The post PAS solicită auditul întreprinderilor municipale, după ce Ceban și-a demis rudele: „Panică și frică de criză de imagine” appeared first on NewsMaker.