Lista grădinițelor din Chișinău care au cei mai mulți copii

We want YOU for ISFiT25. Acesta este titlul e-mailului pe care l-am primit pe 5 martie, la ora 23:39, exact cu o săptămână înainte de începerea celui mai mare festival studențesc din lume. Trebuie să recunosc, mesajul m-a luat prin surprindere, de aceea discuțiile cu colegii de la birou m-au determinat să confirm participarea în cele 48 de ore pe care le-am avut la dispoziție și să cumpăr biletele de avion spre Norvegia. Timp de 10 zile, în perioada 13-24 martie, am mers în orașul Trondheim pentru a participa la ISFiT. Festivalul are loc o dată la doi ani și găzduiește la fiecare ediție 450 de participanți din 155 de țări. La ce activități am participat, de ce am gătit Cușma lui Guguță și cum am reușit să admir aurora boreală – despre toate acestea îți povestesc în cele ce urmează.