Marin Robu a devenit vicecampion european la haltere

10:45

În perioada 9–11 aprilie 2025, campusul Evripos al Universității Naționale Kapodistriene din Atena (NKUA), Grecia, a devenit epicentrul unui schimb internațional de idei, inovație și cooperare academică. Training School-ul pentru cadrele universitare, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ „Digital transformation of HEIs education process in Ukraine and Moldova for sustainable engagement with enterprises/DIGITRANS”, a reunit reprezentanți din Letonia, Grecia, Ucraina și Republica Moldova. Сообщение UTM-FEIE accelerează transformarea digitală în învățământul superior european появились сначала на #diez.