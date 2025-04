Putin a ordonat o scurtă încetare a focului în Ucraina, cu ocazia sărbătorilor de Paște – Zelenski susține că armata rusă a continuat asaltul

20:10

Secretarul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO),Mark Rutte, aflat în tranzit în țara noastră, a avut o întrevedere cu preşedintele Maia Sandu, marţi 15 aprilie. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe evoluțiile de securitate din regiune, eforturile de restabilire a păcii și cooperarea dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, în baza ... Vizită fulger a secretarului general al NATO, la Chişinău – Șeful Alianței Nord Atlantice s-a întâlnit cu Președintele Sandu