Costiuc acuză Poliția că ar ascunde informații despre omorul de la Ciocana. Fetco: „Să lase ofițerii să-și desfășoare activitatea”

21:00

În Republica Moldova a fost emisă o avertizare meteo de cod galben de înghețuri, valabilă pe 14 aprilie. Avertizarea vizează partea estică a țării. Pe 13 aprilie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a emis o nouă avertizare meteo – cod galben de înghețuri, valabilă pe 14 aprilie. „În zonele vizate, în orele nocturne […] The post Avertizare de înghețuri în Republica Moldova: ce zone vor fi afectate (Hartă) appeared first on NewsMaker.